МИД назвал вбросом информацию об одном плане НАТО по Украине Настасьин: материал о назначении ответственного за помощь Украине в НАТО — вброс

Фото: МО Украины

Публикация американского издания The Wall Street Journal о планах штаб-квартиры НАТО назначить «ответственного за долгосрочную помощь Украине» в случае победы экс-президента США Дональда Трампа на выборах главы государства является информационным вбросом, заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин на брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. По словам дипломата, в Москве не будут комментировать внутренние дела Вашингтона.

Такие информационные вбросы происходят буквально в ежедневном режиме, и мы не считаем нужным их комментировать. За разъяснениями надо обращаться к упомянутому изданию, — пусть попытаются объяснить, что за всем этим стоит, — сказал Настасьин.

Дипломат подчеркнул, что Россия не занимается вмешательством во внутренние дела других стран. По его словам, российская сторона будет комментировать подобную информацию только тогда, когда в США пройдут выборы и будет избран новый президент. Сейчас же, по словам представителя МИД, нецелесообразно обращать внимание на подобного рода домыслы.

Ранее WSJ сообщил, что в НАТО намерены назначить чиновника, ответственного за долгосрочную помощь Украине. По информации издания, им станет гражданский, который будет присутствовать в Киеве. Такой шаг направлен на поддержку перспективы для страны присоединиться к Альянсу. Изменения происходят «на фоне правого политического всплеска в Европе» и растущей вероятности того, что Дональд Трамп возглавит США.