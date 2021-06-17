МИД назвал сроки возвращения российского посла в США

https://static.news.ru/photo/ec31c0d8-cf6d-11eb-a27e-96000091f725_660.jpg Анатолий Антонов Фото: Pavel Bednyakov/Xinhua/Global Look Press

Российский посол в США Анатолий Антонов вернётся в Вашингтон на следующей неделе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передаёт РИА Новости.

Исходим из того, что следующую рабочую неделю посол России в США проведёт непосредственно в Вашингтоне, — сообщила дипломат.

Она добавила, что МИД начал активную работу по всем вопросам, которые были обозначены президентом России в ходе пресс-конференции по итогам саммита в Женеве.

Анатолий Антонов вернулся в Москву из Вашингтона 21 марта после резонансного интервью главы Белого дома Джо Байдена, в котором он назвал российского лидера «убийцей».

Саммит лидеров России и США прошёл 16 июня в Женеве на вилле La Grange. По итогам мероприятия политики провели пресс-конференции: сначала Владимир Путин, затем Джо Байден. Глава Белого дома высказался за то, что отношения между странами должны быть предсказуемыми. Путин на пресс-конференции подчеркнул, что на переговорах с Байденом не было никакой враждебности, по его словам, встреча прошла в принципиальном ключе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что прошедший саммит «был, скорее, со знаком плюс». По его словам, перед мероприятием пришлось изрядно поработать как российской, так и американкой стороне.