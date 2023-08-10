МИД: НАТО отрабатывает сценарии применения ядерного оружия против России

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Североатлантический альянс отрабатывает сценарий применения ядерного оружия против России, заявил в интервью ТАСС заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин. Он напомнил, что США со времен холодной войны сохраняют свои ядерные заряды на территории неядерных государств — членов НАТО. Кроме того, дипломат подчеркнул, что дополнительные шаги со стороны Альянса в отношении действий по укреплению безопасности РФ и Союзного государства «выглядят необоснованными».

В НАТО существует практика так называемых совместных ядерных миссий. Это значит, что неядерные страны — члены Альянса участвуют в военном планировании с использованием ядерного оружия, а их специалисты тренируются обращаться с американскими ядерными зарядами. Более того, на учениях отрабатываются сценарии его применения против нашей страны, — сказал Галузин.

Он отметил, что российская сторона неоднократно подчеркивала, что подобная ситуация негативно влияет на международную и европейскую безопасность, однако на июльском саммите в Вильнюсе Альянс принял решение об усилении военного потенциала, в том числе близ границ Союзного государства России и Белоруссии. Таким образом, размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии «является ответной мерой на обострение угроз со стороны Запада» и соответствует всем нормам международного права, подчеркнул дипломат.

Ранее секретарь нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов признал, что его стране не удастся восстановить свой ядерный потенциал. По его словам, это связано не только с политическими, но и с технологическими трудностями. Он отметил, что есть страны, которые получают ядерное оружие от членов НАТО, однако он не уверен, будет ли так же в случае с Украиной.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что Запад пытается склонить Москву к переговорам по сокращению ядерного оружия, но этого не произойдет. Использование крайних средств возможно в том случае, если создастся угроза российской государственности, добавил лидер и подтвердил, что ядерные заряды уже доставлены в Белоруссию.