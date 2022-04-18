Москва выразила протест Берлину из-за осквернения мемориала в Трептов-парке

Посольство России в Германии направило ноту протеста из-за очередного осквернения мемориала в Трептов-парке в Берлине. Памятник подвергся атаке вандалов в ночь на 18 апреля. По информации издания, на входном портале были нанесены буквы Z и оскорбительные надписи.

Возмущены очередным актом вандализма в отношении мемориала советским воинам-освободителям в берлинском Трептов-парке, который произошёл в ночь на 18 апреля. <...> Незамедлительно проинформировали об инциденте германские правоохранительные органы. Направили ноту протеста в МИД ФРГ с требованием устранить последствия атаки вандалов, установить обстоятельства произошедшего и привлечь виновных к ответственности, — говорится в сообщении.

Кроме того, в посольстве призвали германские власти принять «исчерпывающие меры для недопущения повторения подобных эксцессов впредь». В дипмиссии напомнили о положении соглашения между правительствами двух стран об уходе за военными могилами от 16 декабря 1992 года.

Также российские дипломаты призвали неравнодушных граждан сообщать в посольство о таких инцидентах.

Ранее посольство России в Германии уже направило ноту протеста в МИД ФРГ в связи с актом вандализма в Трептов-парке в Берлине, совершённом 7 апреля. Российские дипломаты потребовали устранить его последствия. Они добавили, что таким вопиющим актом вандализма возмущены до глубины души, и опубликовали фотографию памятника.