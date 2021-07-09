МИД направил Албании запрос после задержания двух россиян

Москва направила запрос в Министерство иностранных дел Албании из-за сообщений о задержании двух россиян, которые обвиняются в шпионаже. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова. Её слова приводит РИА Новости.

Она отметила, что российская сторона пока не получила ответа.

Официальные структуры Албании на этот счёт не высказывались, никакой информации по дипломатических каналам нам не поступало, — подчеркнула дипломат.

По данным СМИ, прокуратура Албании возбудила дело о шпионаже на учениях НАТО Defender Europe 21 в отношении двух россиян, а также пяти граждан Чехии.

Ранее Захарова заявила, что предвыборная кампания в Молдавии сопровождается беспрецедентным вмешательством со стороны США и Евросоюза. Она отметила, что подобные действия являются недопустимыми. Москва надеется, что досрочные парламентские выборы в Молдавии, которые состоятся 11 июля, пройдут свободно и честно. Россия будет готова работать с новым парламентом и правительством Молдавии.