МИД Литвы помогает Тихановской устанавливать контакты с другими странами

https://static.news.ru/photo/43c35ada-e560-11ea-99c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/svetlanatihanovskaya2020

Баллотировавшаяся в президенты Белоруссии Светлана Тихановская получает помощь от МИД Литвы в установлении контактов с европейскими властями. После выборов политик была вынуждена покинуть республику. Сейчас она находится в Вильнюсе.

Поскольку мы предоставили такое "убежище", скажем — это не политическое убежище, она гостит у нас в стране, такой у неё статус — конечно, когда она проявляет это желание, мы помогаем связаться, поговорить по телефону или как-то встретиться по-другому​, — заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью телеканалу «Дождь».

Линкявичюс сообщил, что заинтересованность в телефонном разговоре с Тихановской проявляют и журналисты разных стран, и министры иностранных дел других государств. Он отметил, что его ведомство способствует таким контактам, но Светлана сама решает, когда и с кем разговаривать. Глава литовского МИД подчеркнул, что роль министерства заключается в том, чтобы «помочь тем, кому угрожает опасность».

В Белоруссии вторую неделю проходят массовые акции протеста не согласных с итогами президентских выборов. По официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко. Однако протестующие считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и выиграла кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

В Евросоюзе результатов голосования не признали, а Лукашенко объявили персоной нон грата. 19 августа состоялся внеочередной саммит ЕС по ситуации в республике. По его итогам глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что судьбу Белоруссии должны решать жители этой страны, а не в Брюсселе и не в Москве. Также европолитики заявили, что поддерживают тех белорусов, которые требуют организовать новые выборы.

Кроме того, ЕС по итогу саммита принял решение выделить дополнительные €53 млн в помощь белорусскому народу в связи со сложившейся ситуацией в стране. По словам фон дер Ляйен, эта помощь будет перераспределена так, чтобы средства пошли «не власти, а народу». При этом из выделенных денег €2 млн будут направлены на поддержку «жертв репрессий», писал NEWS.ru.