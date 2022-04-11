МИД Литвы: ЕС занялся проработкой шестого пакета санкций против России

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страны Евросоюза занялись разработкой шестого пакета санкций против России. По словам дипломата, новые ограничения будут направлены в отношение российских «нефтяных опций». Ландсбергис заверил, что в данный момент страны союза работают над достижением консенсуса всех стран-членов по данному вопросу, пишет РИА Новости.

Еврокомиссия совершенно ясно заявила, что мы начинаем работу над шестым пакетом санкций с нефтяными опциями. Это означает, что мы уже начали работу по достижению консенсуса, — сообщил он.

8 апреля, ЕС принял пятый блок санкций против России, который призван усилить давление на российское правительство и экономику, а также ограничить ресурсы Кремля, позволяющие ему продолжать действия на Украине. В рамках этих мер Евросоюз полностью запретил транзакции и заморозил активы «четырёх ключевых российских банков», названия которых пока не опубликованы.

В частности, ЕС запретил перевозки по своей территории автотранспортным операторам из РФ и Белоруссии, исключая медицинские и продовольственные товары. Также Евросоюз запретил заходы российских судов в свои порты и согласовал эмбарго на поставки российского угля, которое вступит в силу в конце лета. Также ЕС расширил запрет на продажу банкнот и ценных бумаг юрлицам России и Белоруссии и расширил чёрный список по РФ и Белоруссии, включив в него «чиновников, бизнесменов и членов их семей», имена которых опубликуют позднее.