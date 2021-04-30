МИД Латвии пригрозил запретить зиму

https://static.news.ru/photo/e7c95192-ab90-11eb-926f-96000091f725_660.jpg Фото: Edgars Rinkēvičs / facebook

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что зиму пора бы включить в список персон нон грата и запретить ей въезжать в страну.

Так он пошутил в связи с тем, что 3 мая синоптики пообещали на территории страны осадки в виде дождь со снегом.

Если так будет продолжаться, то зиму придется внести в список нежелательных для Латвийской республики лиц, установив запрет на въезд в страну, — написал в своём Facebook.

Ранее Латвия, Литва и Эстония объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. О соответствующих решениях объявилиминистры иностранных дел республик, писал NEWS.ru.

Как заявили дипломаты, этот жест был в поддержку Чехии, которая также выслала дипломатов из-за возможной связи России со взрывами на военном складе Врбетице в 2014 году.

Россия грубо нарушила международное право на территории государств — членов Европейского Союза и НАТО, что подорвало суверенитет Чехии и привело к гибели двух человек, заявили в МИД Эстонии.