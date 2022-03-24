МИД Латвии объявил персонами нон грата 25 российских деятелей культуры

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Украинское телевидение позволяет своим спикерам агрессивные высказывания против российских военных, заявил военный эксперт Алексей Леонков изданию ИА SM-News. По его словам, подобной жестокости не было даже в Ираке во время вторжения США.

На украинском телевидении активно обсуждается, что ВСУ будут делать с военнослужащими противника. Даже в Ираке, который сражался против США, центральные каналы не позволяли поднимать такую тему. На Украине же спокойно...