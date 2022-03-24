МИД Латвии объявил персонами нон грата 25 российских деятелей культуры

Латвия объявила нежелательными в стране 25 российских деятелей культуры. Как сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Латвии, в список попали кинорежиссёр Никита Михалков, актёры Владимир Машков и Дмитрий Певцов, певцы Николай Расторгуев и Полина Гагарина, а также телепродюсеры Тина Канделаки и Дмитрий Губерниев.
Отмечается, что включённым в чёрный список
Ранее стало известно, что Следственный комитет РФ возбудит уголовное дело по фактам заочных арестов российских деятелей культуры на Украине. Соответствующее распоряжение отдал руководитель ведомства Александр Бастрыкин.
Фигурантами дела станут должностные лица украинской Генпрокуратуры, принявшие решение о заочном аресте актёра и режиссёра Никиты Михалкова, народного артиста России Николая Баскова, певца и композитора Олега Газманова, а также телеведущей Тины Канделаки.
Российские звёзды подозреваются в посягательстве на территориальную целостность страны. По словам генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, в случае неявки в суд для предъявления обвинений артисты будут объявлены в международный розыск.