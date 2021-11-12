МИД Кубы написал в Twitter, что Twitter дестабилизирует ситуацию в стране

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Социальная сеть манипулирует алгоритмами ради искажения представлений о протестных настроениях на Кубе, провоцируя таким образом дестабилизацию в государстве. Об этом в своём аккаунте в Тwitter написал министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.

В Twitter происходит грубая манипуляция алгоритмом, чтобы создать впечатление, что на Кубе находится большое количество пользователей, которые занимают позицию против нашего правительства, — написал Паррилья.

По словам министра, свидетели сообщают, что накануне порядка 15% сообщений с тегом операции, финансируемой США, опубликованные в промежутке с 12 до 13 часов, были опубликованы пользователями на острове.

Паррилья заявил, что он уже осудил такие частные американские платформы, как Twiter.

[Они] нарушают свои собственные правила и политику, изменяют механизмы геолокации в пользу токсичных операций против Кубы и провоцируют дестабилизацию, — подчеркнул чиновник.

Ранее Таганский районный суд Москвы признал законным решение первой инстанции оштрафовать Twitter, Facebook и WhatsApp на общую сумму 36 млн рублей. Это связано с отказом локализовать данные российских пользователей на территории РФ.