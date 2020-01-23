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Китайские власти напоминают, что не объявляли вспышку пневмонии нового типа чрезвычайной ситуацией глобального масштаба и надеются на объективную оценку Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Мы верим, что Комитет по чрезвычайной ситуации ВОЗ сможет в соответствии с фактами сделать научно обоснованные, справедливые и рациональные выводы в отношении сложившейся ситуации, — заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

23 января Комитет по чрезвычайной ситуации организации ВОЗ должен обсудить, стоит ли объявлять режим ЧС в связи со вспышкой в КНР новой пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Симптомы заболевания на ранней стадии напоминают обычную простуду.

Число погибших в Китае от этой пневмонии увеличилось до 17. Диагноз подтверждён уже у 617 человек, 95 заражённых находятся в критическом состоянии. Тесно контактировали с заболевшими более 5,8 тысяч граждан, часть из них уже выпущена из-под карантина.

Местом распространения вируса стал город Ухань. Первые госпитализированные говорили, что почувствовали недомогание после посещения рынка свежих морепродуктов. Позже новые пациенты говорили, что не посещали этих мест. Недавно выяснилось, что вирус передаётся от человека к человеку. Среди инфицированных оказались даже медики.

Новый тип коронавируса, вероятно, имеет тот же источник происхождения, что и смертоносный SARS-CoV, пришли к выводу китайские учёные. В 2002–2003 годах он привёл к гибели около 650 человек, писал NEWS.ru.

Заболевание, помимо КНР, также зафиксировано в Японии, Таиланде, Сингапуре, на Филиппинах, Южной Корее и США у людей, прибывших из Китая.