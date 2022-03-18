МИД КНР: позиция Китая по Украине объективна и справедлива

Позиция Китая по ситуации на Украине является объективной и справедливой, заявил глава МИД КНР Ван И. Он подчеркнул, что для разрешения кризиса и обеспечения стабильности в Европе необходимо отказаться от менталитета холодной войны.

Позиция Китая объективна и справедлива и соответствует чаяниям большинства стран, и время покажет, что позиция Китая находится на правильной стороне истории, — сказал министр.

Он подчеркнул, что Пекин не приемлет внешнего давления и выступает против любых безосновательных обвинений в свой адрес по украинскому вопросу. По его словам, Китай всегда был силой, которая выступает за мир во всём мире.

Ван И добавил, что председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом чётко и всесторонне изложил позицию Пекина по ситуации на Украине. Основной посыл заключается в том, что для разрешения кризиса и обеспечения стабильности в Европе нужно отказаться от менталитета холодной войны и блокового противостояния, а также создать сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру региональной безопасности.

Кроме того, необходима совместная работа по содействию диалогу между сторонами, чтобы как можно скорее прекратить боевые действия и избежать жертв среди гражданского населения.

Ранее издание Politico сообщило, что телефонные переговоры Байдена и Си Цзиньпина показали разногласия в позициях Вашингтона и Пекина по вопросу событий на Украине. Американскому лидеру не удалось убедить своего коллегу «взять на себя обязательства воспользоваться своим влиянием» с целью прекращения российской операции на Украине. Вместо этого действия США вызвали недовольство Китая.