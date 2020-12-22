МИД КНР потребовал у США исправить «ошибочные действия» по санкциям

https://static.news.ru/photo/be41f9a6-444c-11eb-8f4f-fa163e074e61_660.jpg Ван Вэньбинь Фото: EPA/WU HONG/ТАСС

Китайские власти выразили протест из-за новых санкций, которые Вашингтон ввёл в отношении ряда китайских компаний. Об этом заявил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Китайская сторона выступает решительно против этого, призывает США немедленно исправить свои ошибочные действия, — сообщил представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Дипломат потребовал у США представить справедливые возможности для иностранных компаний, в том числе китайских, в противном случае будут приняты необходимые меры для решительной защиты своих законных интересов. Ван Вэньбинь подчеркнул, что Вашингтон оказывает политическое давление на китайские компании, злоупотребляет экспортным контролем под предлогом защиты государственной безопасности.

Это подрывает принципы свободной торговли, создаёт серьёзнейшую угрозу глобальным производственным цепочками и цепочкам снабжения, — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства КНР.

Как писал NEWS.ru, 4 декабря США ввели санкции против нескольких должностных лиц из Китая. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео. Он пояснил, что ограничения введены против тех людей, которые участвовали в деятельности Единого фронта ЦК КПК, а также угрожали насилием, занимались похищениями, а также разглашали конфиденциальную информацию. Эти действия совершались, чтобы склонить сотрудников зарубежных китайских сообществ и других живущих за границей граждан США поддерживать авторитарный режим и политические предпочтения китайских властей.