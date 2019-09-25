https://static.news.ru/photo/7262cbf4-df8b-11e9-a40d-fa163e074e61_660.jpg Ван И Фото: kremlin.ru

Китай не стремится к глобальной гегемонии и не намерен участвовать на мировой арене в «игре престолов», чтобы сместить США с их позиций. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И.

Стремление к гегемонии никогда не было в китайской ДНК. Китай не намерен играть в «игру престолов» на мировой арене, — цитирует китайского министра « Комсомольская правда ».

По мнению Ван И, опасения, что Китай «бросит вызов и сместит США с их позиции в мире», являются стратегически неверными. Это, как считает министр, «отражение неуверенности США в самих себе».

Современный мир сталкивается с глобальными вызовами, и, как считает политик, «ни одна страна не может преуспеть в изоляции», потому каждое государство должно играть свою роль в зависимости от собственных возможностей.

Как писал News.ru, выступая 24 сентября в ООН, президент США Дональд Трамп сказал, что десятки тысяч предприятий в его стране закрылись из-за торговой политики Китая, которая включает в себя государственную поддержку компаний и целый ряд нечестных приёмов.

Также он заявил, что реформа нынешней системы мировой торговли является основным моментом всей концепции действующей американской администрации.