МИД КНР опроверг возможность помощи России в событиях на Украине

Пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэньюй опроверг информацию об обращении России к Китаю за военной и экономической помощью в спецоперации на Украине, пишет агентство Reuters. Ранее о возможности такого обращения сообщил ряд американских СМИ.

Я никогда об этом не слышал, — заявил Лю Пэньюй.

В то же время представитель МИД КНР признал, что ситуация в Украине «сбивает с толку», и предотвращение эскалации остаётся первостепенной задачей для всего мира.

До этого New York Times со ссылкой на неназванных официальных лиц США сообщила, что Россия якобы попросила Китай предоставить ей военную технику и поддержку для действий на Украине, а также попросила о дополнительной экономической помощи, призванной смягчить эффект от введённых ранее санкций. При этом официальные лица отказались подробнее описать вид военного оружия или помощи, которую ищет Москва.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что КНР ждут «последствия», если Пекин станет предпринимать попытки помочь России компенсировать потери от введённых Западом санкций. На вопрос, введут ли власти США рестрикции против Китая, если он станет помогать России компенсировать финансовые и экономические потери, Салливан отвечать отказался.