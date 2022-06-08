МИД КНР оценил действия США по усилению кибератак на Украине против России Китай назвал опасными и безответственными действия США по усилению кибератак на Украине против России

Фото: МИД Китая

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь

Китайские власти считают опасными и безответственными действия США по усилению кибератак на Украине для противодействия России, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. По его словам, которые приводит ТАСС, США должны предоставить мировому сообществу объяснения по этому поводу.

Мы выражаем обеспокоенность в связи с подобными безответственными и опасными действиями американской стороны, — сказал Лицзянь.

Ранее глава киберкомандования и директор Агентства национальной безопасности США Пол Накасоне признал осуществление наступательных киберопераций против России, призванных поддержать Украину в конфликте с РФ. Он подчеркнул, что действия американских военных хакеров полностью законны и осуществляются под надзором гражданских структур.

В качестве примера он привел одну из таких киберопераций на Украине, которая длилась около трех месяцев и завершилась в феврале, незадолго до начала спецоперации. По его словам, в ходе боевых действий российские силы предпринимали попытки вывести из строя украинские системы связи и госпорталы.