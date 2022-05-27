Посольство КНР: Китай никогда не ставил цель заменить США на мировой арене Представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю: Китай никогда не ставил цель заменить США

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Пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй заявил, что власти Китая никогда не ставили перед собой цель заменить США на мировой арене или вступить с ними в конкуренцию с нулевой суммой. Он добавил, что Пекин и Вашингтон имеют глубокий потенциал сотрудничества. Дипломат при этом признался, что между странами существует конкуренция в торговле, пишет ТАСС.

Отношения между Китаем и США сейчас находятся на критически важном перепутье. Мы надеемся, что американская сторона будет сотрудничать с Китаем для добросовестного выполнения общих договоренностей, — поделился Лю.

Он при этом подчеркнул, что Китай считает вмешательством в свои внутренние дела утверждения США о правах человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Тибете и Гонконге.

Глава МИД КНР Ван И ранее заявил, что китайские власти решительно поддерживают интеграционный процесс в Европе и стратегическую самостоятельность Евросоюза. Министр отметил усилия Франции в качестве председательствующей страны. Дипломат добавил, что Пекин стремится выстраивать с Брюсселем исключительно дружественные отношения. Он при этом назвал Европу «партнёром, а не соперником».