МИД КНР: Китай не получал запросов от Украины по гарантиям безопасности

Китай не получал запросов от украинской стороны с просьбой стать гарантом безопасности Украины, заявил директор Департамента Европы МИД КНР Ван Лутун. По его словам, которые приводят РИА Новости, вопрос о гарантах безопасности Украины на затрагивался в ходе саммита Китай-ЕС, который прошёл 1 апреля.

Мне нужно будет уточнить, что именно украинская сторона сказала о гарантиях безопасности, но мне неизвестно, что мы получали какой-нибудь запрос, — сказал он.

Представитель министерства отметил, что Китай не может требовать от России завершения специальной военной операции на Украине, но выступает в поддержку прекращения огня сторонами конфликта. Он пояснил, что ключ к решению этого вопроса находится не в руках Китая, а в руках США, стран ЕС и России. По его словам, это вопрос европейской безопасности, поэтому решать его должны европейцы.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что среди гарантов безопасности для Украины хотел бы видеть ведущие страны мира — США, Великобританию, Францию, Германию, Турцию. По его словам, также Киев желал бы увидеть в числе этих стран Китай.

Некоторые страны уже выразили готовность стать гарантами безопасности для Украины — это Германия, Польша и Британия.