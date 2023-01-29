МИД КНДР пригрозил США за слухи о торговле оружием с Россией МИД КНДР: США могут ждать последствия за распространение слухов о торговле оружием с РФ

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В МИД КНДР заявили, что информация об оружейной сделке между Северной Кореей и Россией не соответствует действительности. Там добавили, что США могут ждать последствия за распространения подобных слухов. Сообщение внешнеполитического ведомства приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

В Вашингтоне снова заговорили о беспочвенных слухах об оружейной сделке между КНДР и Россией в глупой попытке оправдать свои поставки оружия Украине. США должны понимать, что если они продолжат распространять придуманную ложь о нашей стране, то столкнутся с нежелательными для себя последствиями, — заявил директор департамента по делам США в северокорейском МИД Квон Чон Гын.

По его словам, Пхеньян расценивает подобные утверждения в качестве провокации и попытки подорвать репутацию республики в мире. Дипломат также заявил, что текущая ситуация на Украине была спровоцирована действиями США и расширением НАТО на восток. Квон Чон Гын высказал мнение, что поставки оружия Киеву являются преступными и призваны поддерживать международную ситуацию в нестабильном состоянии.

Ответ МИД КНДР последовал на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби в декабре 2022 года. Тогда представитель американской администрации заявил, что КНДР передала оружие ЧВК «Вагнер».

Ранее сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, которая занимает пост замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи, заявила, что КНДР всегда будет «в одном окопе» и на одной стороне с армией и народом России. Она также отметила, что США являются главным виновником, который создает серьезную угрозу и вызовы стратегической безопасности России, доводя ситуацию в регионе до опасной грани.

Также МИД КНДР призвал международное сообщество обратить внимание на преступный характер поставок оружия Киеву из США. По мнению неназванного дипломата, из-за действий Вашингтона на Украине происходят разрушения и кровопролитие.