МИД Китая вновь призвал предотвратить эскалацию конфликта на Украине

Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна, Пекин призывает все стороны проявить сдержанность и предотвратить дальнейшую эскалацию, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. По его словам, которые приводит РИА Новости, Китай выступает за полный отказ от менталитета холодной войны и формирование сбалансированного механизма европейской безопасности путём диалога и переговоров.

Суверенитет и территориальную целостность каждой страны нужно уважать и защищать. Основные цели и принципы Устава ООН <...> — основная норма международных отношений, которую должны соблюдать все страны, — заявил дипломат.

В то же время он назвал историю украинского вопроса «сложной и особенной» и не стал прямо отвечать на вопрос, признает ли Китай ЛНР и ДНР, выразив надежду на то, что стороны урегулируют разногласия путём переговоров.

Ранее политолог Никита Мендкович отметил, что поддержка Китаем России в сложившемся конфликте с Украиной частично обесценивает западные санкции. Он напомнил, что Китай является одним из главных производителей электроники в мире и сотрудничество с Пекином позволит нивелировать негативный эффект от западных санкций в области поставок зарубежных товаров.

До этого официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин в ходе брифинга отказалась называть события на Украине российским вторжением. По её словам, события на Украине стали следствием множества факторов, в том числе исторических.