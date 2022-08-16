МИД Китая указал Западу на долю тех, кто не ввел санкции против России МИД КНР: 85% населения мира не ввели санкции в отношении России

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Коммунистическая партия Китая

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь написал на своей странице в Twitter, что 85% населения мира «не ввели санкции в отношении России». По словам дипломата, большинство представляет международное сообщество. В Китае также заявили, что в мире всё чаще отказываются от американской валюты из-за действий США в отношении российских активов.

Только большинство представляет международное сообщество, — написал Чжао Лицзянь.

В Германии неоднократно выступали за запуск газопровода «Северный поток — 2», чтобы смягчить удар по ведущей экономике Европы. Эксперты отмечают, что снижение темпов роста экономики ФРГ неизбежно приведёт к аналогичным последствиям по всему Евросоюзу.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис ранее заявил, что аппетит Евросоюза (ЕС) в отношении новых санкций против России иссяк. По словам главы ведомства, европейские страны с тревогой ждут наступления зимы из-за стоимости энергоресурсов. Дипломат отметил, что после решения этого вопроса, ЕС сможет снова вернуться к санкционной политике. Страны Балтии выступают за ужесточение санкционного давления на Москву вопреки проблеме с поставками энергоресурсов в Европе.