МИД Китая прокомментировал ситуацию в Казахстане

МИД Китая: происходящее в Казахстане — внутреннее дело страны
Кирилл Трофименко
Кирилл Трофименко
11:36, 06 января 2022
Министерство иностранных дел КНРФото: Max12Max/wikimedia.org
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Китай считает происходящее в Казахстане внутренним делом страны. Пекин надеется на скорейшую стабилизацию ситуации и восстановление порядка. КНР и Казахстан являются дружественными соседями и стратегическими партнёрами, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя китайского МИД Ван Вэньбиня.
Китайская сторона считает, что происходящее в Казахстане является внутренним делом страны. Уверены, что власти смогут надлежащим образом решить проблему, — сказал Ван Вэньбинь.
При этом дипломат не стал отвечать на просьбу журналистов прокомментировать решение ОДКБ об отправке в Казахстан миротворческого контингента.
Массовые протесты в республике вспыхнули в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны — Жанаозен и Актау — выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.
В Алма-Ате, бывшей столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения митингующих с силовиками. По всему Казахстану был отключен Интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов, приостановили свою деятельность все финансовые организации республики.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл на две недели чрезвычайное положение и принял отставку правительства.