МИД Китая призвал своих граждан покинуть Украину Генконсул КНР в Белфасте Чжан Мэйфан: МИД страны призвал своих граждан покинуть Украину

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Коммунистическая партия Китая

Внешнеполитическое ведомство Китайской народной республики (КНР) обратилось к своим гражданам на Украине с призывом немедленно покинуть страну, сообщила генеральный консул КНР в Белфасте Чжан Мэйфан на своей странице в Twitter. Она отметила, что аналогичное обращение направило своим гражданам консульство Китая на Украине. Поводом, по словам дипломата, стало невозможность Киева обеспечить безопасность граждан КНР.

В связи с нынешней ситуацией с безопасностью на Украине МИД Китая призывает граждан, находящихся в стране, усилить меры собственной безопасности и эвакуироваться. Посольство окажет помощь в организации эвакуации желающих покинуть Украину, — написала Чжан Мэйфан.

Подписчики консула заподозрили руководство Китая в том, что оно способствует действиям Москвы и поддерживает специальную операцию на Украине.

Ранее обозреватель The National Interest (NI) Леон Хадар заявил, что американское правительство и общественность США могут резко поменять позицию по украинскому конфликту при прямом вовлечении в противостояние собственной армии и больших потерях в личном составе. По мнению журналиста, прямая конфронтация Запада с Россией разожжет среди граждан США страх мировой войны и массированного ядерного удара.

Эксперт в сфере оборонной стратегии Маккензи Иглен, в свою очередь, сообщила, что США столкнулись с проблемой «разрушительной» нехватки военных. Журналистка пишет, что в этом году ВС Соединенных Штатов не достигли поставленных целей по набору новобранцев на 25%. По словам эксперта, «кризис недобора военнослужащих» может представлять стране еще большую угрозу, чем геополитические соперники, в числе которых Иглен перечислила Россию, Китай, Иран и Северную Корею.