МИД Китая призвал сохранять спокойствие после падения ракеты в Польше Представитель МИД КНР Мао Нин: все стороны должны сохранять спокойствие на фоне инцидента в Польше

Фото: shutterstock

Все заинтересованные стороны должны сохранять спокойствие после падения неопознанной ракеты на востоке Польше, заявила представитель МИД КНР Мао Нин. По ее словам, допустить эскалации ни в коем случае нельзя, передает РИА Новости.

Мы ознакомлены с соответствующими сообщениями. В сложившейся ситуации все соответствующие стороны должны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, чтобы избежать эскалации ситуации, — сказала Мао Нин.

Кроме того, Нин отметила, что позиция Китая по проблеме Украины последовательная и ясная, а первоочередной задачей является «ведение диалога и переговоров для мирного урегулирования кризиса».

Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны. Затем в заявлениях варшавских властей речь шла об одной ракете. В польском МИД сначала подчеркнули, что ракета произведена в России, а после президент Польши Анджей Дуда заверил, что Варшава не имеет точной информации, кому она принадлежала. В Минобороны России заявили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили, а информацию польских СМИ назвали провокацией.

В свою очередь президент США Джо Байден по окончании экстренной встречи с лидерами других стран счел маловероятным, что упавшие в Польше ракеты были выпущены из России. Об этом, по его словам, свидетельствует траектория полета снарядов. Официальные лица США заявили, что ракета могла быть выпущена украинскими войсками по российскому снаряду во время залпа ВС РФ по инфраструктуре Украины.