Минобороны Китая подготовило заявление, в котором говорится о том, что угрозы безопасности, возникающие от действий биолабораторий США на Украине и в других странах, должны быть расследованы. Вашингтону в этой связи стоит перестать лгать и начать работать над снижением эскалации на Украине, пишет ТАСС.

Угрозы безопасности от биолабораторий США на Украине и в других странах нельзя игнорировать. США должны перестать лгать и принять меры для снижения уровня эскалации на Украине, — говорится в сообщении.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что к финансированию биолабораторий на Украине причастен инвестиционный фонд под руководством Хантера Байдена, сына действующего президента США Джо Байдена. По его словам, 30 украинских лабораторий, расположенных в 14 населённых пунктах, были вовлечены в полномасштабную военно-биологическую деятельность. Минобороны также продемонстрировало схему этой деятельности.

Представитель Минобороны отметил, что испытания препаратов на военнослужащих запрещены в США, поэтому проводятся Пентагоном за границей, в частности на Украине. По его данным, это позволило США и их союзникам осуществить вывоз за пределы Украины не менее 16 тысяч биопроб.

14 марта представитель МИД КНР Чжао Лизцянь заявил, что американские ведомства обязаны предоставить данные о военных биолабораториях на Украине и прояснить военно-биологическую деятельность внутри страны и за рубежом.

Согласно информации КНР, Министерство обороны США контролирует 336 биолабораторий в 30 странах мира под предлогом сотрудничества по снижению рисков биобезопасности.