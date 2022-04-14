МИД Китая потребовал от США прекратить все официальные контакты с Тайванем

Власти Соединённых Штатов должны прекратить все официальные контакты с Тайванем, заявил в ходе брифинга официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. По его словам, которые приводит РИА Новости, последние действия США противоречат принципу «одного Китая» и принципам трёх китайско-американских совместных коммюнике.

США должны прекратить официальные обмены с Тайванем, — сказал он.

14 апреля группа американских политиков во главе с председателем комитета по международным делам сената США Робертом Менендесом прибыла на Тайвань. Китайские власти осудили визит и сочли эту поездку посягательством на суверенитет КНР.

В Минобороны Китая, в частности, отметили, что визит американских конгрессменов на Тайвань серьёзно подрывает политическую основу китайско-американских отношений и ещё больше усиливает напряжённость в Тайваньском проливе.

На фоне визита сенаторов США Китай решил провести учения в районе Тайваня и в Восточно-Китайском море. В манёврах примут участие фрегаты, эсминцы, бомбардировщики и истребители.

Тайвань — остров в Южно-Китайском море, расположенный примерно в 100 км от побережья Китая. Территория объявила об отделении от материкового Китая в 1949 году в ходе гражданской войны. Пекин считает остров частью территории КНР и не признаёт его независимость.