МИД Китая ответил на просьбу Зеленского о встрече с Си Цзиньпином Klymenko Time: МИД Китая проигнорировал просьбу Зеленского о встрече Си Цзиньпином

Фото: Ju Peng/XinHua/Global Look Press

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин

Представитель МИД Китая Хуа Чуньин ушла от ответа на вопрос журналистов, планирует ли глава КНР Си Цзиньпин откликнуться на просьбу президента Украины Владимира Зеленского о личной встрече, сообщил украинский портал Klymenko Time. По информации издания, представитель ведомства лишь сказала, что Пекин продолжает поддерживать связь с Киевом.

Китай поддерживает тесные связи с Украиной и другими сторонами украинского кризиса, — сказала сотрудник внешнеполитического ведомства.

Сутками ранее Зеленский заявил, что желает провести переговоры с Си Цзиньпином из-за специальной операции России на Украине. Он назвал КНР очень мощным государством с сильной экономикой, способным повлиять на Москву. Он добавил, что РФ «без китайского рынка будет чувствовать себя в полной экономической изоляции».

Позднее на желание Зеленского встретиться с китайским лидером отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал интенцию главы Украины «нормальным процессом». Однако на вопрос журналистов, стоит ли бояться, что Зеленский «перевербует» китайского коллегу, спикер Кремля дал отрицательный ответ.