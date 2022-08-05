Представитель МИД Китая Хуа Чуньин ушла от ответа на вопрос журналистов, планирует ли глава КНР Си Цзиньпин откликнуться на просьбу президента Украины Владимира Зеленского о личной встрече, сообщил украинский портал Klymenko Time. По информации издания, представитель ведомства лишь сказала, что Пекин продолжает поддерживать связь с Киевом.
Китай поддерживает тесные связи с Украиной и другими сторонами украинского кризиса, — сказала сотрудник внешнеполитического ведомства.
Сутками ранее Зеленский заявил, что желает провести переговоры с Си Цзиньпином из-за специальной операции России на Украине. Он назвал КНР очень мощным государством с сильной экономикой, способным повлиять на Москву. Он добавил, что РФ «без китайского рынка будет чувствовать себя в полной экономической изоляции».
Позднее на желание Зеленского встретиться с китайским лидером отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал интенцию главы Украины «нормальным процессом». Однако на вопрос журналистов, стоит ли бояться, что Зеленский «перевербует» китайского коллегу, спикер Кремля дал отрицательный ответ.