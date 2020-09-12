МИД Кипра привёл основания для захода военных кораблей РФ в порты острова

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Министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис прокомментировал заявление госсекретаря США, который выразил озабоченность в связи с предполагаемой активностью России по отмыванию денег и регулярными заходами военных кораблей РФ в порты острова.

Глава кипрского МИД дал интервью Cyprus News Agency, которое было распространено без цитат, в форме косвенной речи. Министр сообщил, что его страна, будучи членом ЕС и других международных организаций, полностью соблюдает международные правила борьбы с отмыванием денег. Заход российских кораблей в порты Кипра происходит на основании запросов о предоставлении гуманитарных объектов, отметил глава МИД. Христодулидис добавил, что аналогичным образом островное государство поступало в 2006 году во время Второй ливанской войны и позже — во время процесса уничтожения химического оружия в Сирии, где работали миссии ООН и ОЗХО, а также после взрыва в Бейруте.

Вашингтон добивается запрета на остановку российских военных кораблей в кипрских портах, обещая Никосии за введение такой меры снять эмбарго на поставки американского оружия. 1 сентября глава Госдепартамента проинформировал президента Кипра Никоса Анастасиадиса о решении временно снять на 2021 финансовый год ограничения на поставки островному государству нелетальной оборонной техники. Уже 2 сентября посол Соединённых Штатов в Никосии Джудит Гарбер, выступая на пресс-конференции, посвящённой снятию эмбарго, заявила о дестабилизирующей роли Москвы в регионе.

Как передавал NEWS.ru, 8 сентября Анастасиадис во время визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Кипр наградил гостя из РФ высшей наградой страны — Большим крестом ордена Макариоса III.