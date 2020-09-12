МИД Кипра привёл основания для захода военных кораблей РФ в порты острова

Министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис прокомментировал заявление госсекретаря США, который выразил озабоченность в связи с предполагаемой активностью России по отмыванию денег и регулярными заходами военных кораблей РФ в порты острова.
Глава кипрского МИД
Вашингтон добивается запрета на остановку российских военных кораблей в кипрских портах, обещая Никосии за введение такой меры снять эмбарго на поставки американского оружия. 1 сентября глава Госдепартамента проинформировал президента Кипра Никоса Анастасиадиса о решении временно снять на 2021 финансовый год ограничения на поставки островному государству нелетальной оборонной техники. Уже 2 сентября посол Соединённых Штатов в Никосии Джудит Гарбер, выступая на пресс-конференции, посвящённой снятию эмбарго, заявила о дестабилизирующей роли Москвы в регионе.
Как передавал NEWS.ru, 8 сентября Анастасиадис во время визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Кипр наградил гостя из РФ высшей наградой страны — Большим крестом ордена Макариоса III.
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