https://static.news.ru/photo/0d91225c-341d-11ea-9818-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/Global Look Press

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань сообщил, что число граждан его страны, погибших при крушении Boeing 737 у Тегерана, сократилось до 57 человек.

Ранее сообщалось о 63 погибших канадцах. Как выяснилось, для многих их них рейс Тегеран — Киев был стыковочным, из Украины они должны были вылететь в Торонто, передаёт BBC.

Как уже писал NEWS.ru, иранские власти объявят причину крушения украинского Boeing 11 января. Произойдёт это после заседания комиссии авиационных катастроф.