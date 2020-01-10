Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань сообщил, что число граждан его страны, погибших при крушении Boeing 737 у Тегерана, сократилось до 57 человек.
Ранее сообщалось о 63 погибших канадцах. Как выяснилось, для многих их них рейс Тегеран — Киев был стыковочным, из Украины они должны были вылететь в Торонто,
Как уже писал NEWS.ru, иранские власти объявят причину крушения украинского Boeing 11 января. Произойдёт это после заседания комиссии авиационных катастроф.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен