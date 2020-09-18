МИД Канады сообщил о прекращении переговоров с КНР о свободной торговле

https://static.news.ru/photo/b26d6974-fa07-11ea-9a6e-fa163e074e61_660.jpg Франсуа-Филипп Шампань Фото: twitter.com

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань сообщил о прекращении переговоров с Китаем о создании зоны свободной торговли.

Он пояснил, что с момента начала переговоров китайская политика сильно изменилась и канадская сторона будет пересматривать инициативы, которые ранее существовали между странами.

Я не вижу условий, чтобы продолжать эти обсуждения в настоящее время. Китай 2020 года не тот Китай, который был в 2016 году. Все инициативы и политика, которые велись в то время, должны быть пересмотрены. Мы смотрим на всё это через призму Китая 2020 года, — привели слова главы канадского МИД в РИА Новости.

Отмечается, что в конце 2018 года в Канаде была арестована финансовый директор китайской корпорации Huawei Мэн Ваньчжоу. В КНР считают, что арест носит политический характер.

Как писал NEWS.ru ранее, в феврале 2020 года власти США подали новое обвинение против Мэн Ваньчжоу и компании Huawei.