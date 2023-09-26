МИД Канады призвал спикера палаты общин уйти в отставку

Спикер палаты общин Канады Энтони Рота должен уйти в отставку, заявила министр иностранных дел страны Мелани Жоли, слова которой приводит РИА Новости. Причиной тому стало организованное чествование в канадском парламенте бывшего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунка.

То, что случилось в пятницу, совершенно неприемлемо. Это позор для палаты, для канадцев. Я считаю, что спикер должен прислушаться к членам палаты и уйти в отставку, — сказала Жоли.

Бывшего бойца дивизии СС «Галичина» 98-летнего Ярослава Хунку пригласили в парламент в честь приезда украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским.

Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что, пригласив нациста в парламент, власти преступили как моральные, так и правовые нормы.

Позже Энтони Рота взял всю ответственность на себя и принес публичные извинения. Недовольство выразил и канадский премьер-министр Джастин Трюдо. Но в то же время призвал «дать отпор российской пропаганде и дезинформации».

Следом миллиардерИлон Маск заявил в Twitter (X), что «есть небольшая вероятность, что не все является российской дезинформацией». При этом он добавил, что «не хочет никого шокировать» своим заявлением.

Также к отставке Рота призвали в польском МИД. Там пояснили, что спикер скомпрометировал себя скандалом с оказанием почестей бывшему эсэсовцу и напомнили, что такие, как Ярослав Хунка, принадлежали к самым преступным немецким частям.