МИД Испании: вступление Украины в НАТО не обсуждается

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Возможность членства Украины в НАТО никогда не обсуждалась и в настоящее время такого вопроса в повестке нет, заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью El País. Он также подтвердил, что украинский лидер Владимир Зеленский примет участие в предстоящем саммите Альянса по видеосвязи.

Это (вступление Украины в НАТО. — NEWS.ru) никогда не обсуждалось и сейчас этого нет, — сказал министр изданию.

Он добавил, что на саммите Альянса в Мадриде 28–30 июня Зеленского «встретили бы с распростёртыми объятиями», если бы украинский президент решил приехать на мероприятие, но тот ограничится участием в формате видеоконференции.

Глава испанского внешнеполитического ведомства также коснулся вопроса вступления в НАТО Швеции и Финляндии. Он подчеркнул, что решение о принятии этих стран в Альянс должно быть единогласным, а для этого необходимо развеять сомнения, имеющиеся у Турции. По словам министра, консультации между Стокгольмом, Хельсинки и Анкарой «идут хорошо, и НАТО в скором времени может пополниться новыми членами».

Ранее замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что Украина не намерена предпринимать шаги по вступлению в НАТО. Он пояснил, что Киев отказывается от подобных устремлений, поскольку понимает бесперспективность усилий из-за позиций отдельных стран.