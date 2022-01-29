МИД Ирландии поприветствовал решение РФ сменить район учений ВМФ

МИД Ирландии с удовлетворением отметил решение Москвы поменять район будущих учений Военно-морского флота, заявил глава министерств иностранных дел и обороны республики Саймон Ковени. Манёвры перенесены за пределы исключительной экономической зоны республики, указал он в Twitter.
Ковени
Сегодня вечером я получил письмо, в котором подтверждалось, что российские учения будут перенесены за пределы исключительной экономической зоны Ирландии. Я приветствую этот ответ, — говорится в его сообщении.
Ранее стало известно, что российское военное ведомство поменяло район предстоящих учений ВМФ в Атлантике, вынеся его за пределы исключительной экономической зоны Ирландии, заявил посол РФ в Дублине Юрий Филатов. По словам дипломата, выбор первого места пришёлся на привычные места промысла ирландских рыболовов.