МИД Ирландии поприветствовал решение РФ сменить район учений ВМФ

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Запущенная утром 30 января Северной Кореей ракета пролетела около 800 километров и достигла максимальной высоты две тысячи километров. О этом на пресс-конференции рассказал секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно, передаёт NHK.

По словам Мацуно, информация о дальности и высоте полёта снаряда дана с расчётом на обычную траекторию баллистической ракеты, эксперты ещё продолжают вести анализ и сбор информации. Согласно данным военных, Северная...