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МИД Ирландии поприветствовал решение РФ сменить район учений ВМФ

05:10, 30 января 2022
МИД Ирландии поприветствовал решение РФ сменить район учений ВМФ Фото: MOD Russia/Global Look Press
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МИД Ирландии с удовлетворением отметил решение Москвы поменять район будущих учений Военно-морского флота, заявил глава министерств иностранных дел и обороны республики Саймон Ковени. Манёвры перенесены за пределы исключительной экономической зоны республики, указал он в Twitter.

Ковени пояснил, что отправлял письмо с просьбой пересмотреть решение о проведении учений в 240 км от побережья Ирландии главе Минобороны РФ.

Сегодня вечером я получил письмо, в котором подтверждалось, что российские учения будут перенесены за пределы исключительной экономической зоны Ирландии. Я приветствую этот ответ, — говорится в его сообщении.

Ранее стало известно, что российское военное ведомство поменяло район предстоящих учений ВМФ в Атлантике, вынеся его за пределы исключительной экономической зоны Ирландии, заявил посол РФ в Дублине Юрий Филатов. По словам дипломата, выбор первого места пришёлся на привычные места промысла ирландских рыболовов.

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