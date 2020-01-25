https://static.news.ru/photo/5b950394-3f65-11ea-958b-fa163e074e61_660.jpg Мохаммад Джавад Зариф Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что европейские страны пока не провели ни одной транзакции через созданный ими механизм торговли с Тегераном в обход санкций США (INSTEX). При этом «смерть» соглашения по иранской ядерной программе глава МИДа признавать отказался.

INSTEX, по сути, — бухгалтерская компания. Больше чем через полтора года после того, как США вышли из СВПД, европейцам не удалось провести ни одной транзакции, — сказал немецкому журналу Spiegel Зариф.

По поводу ядерной сделки он сообщил, что важной её частью являются инспекции и прозрачность в отношении деятельности Ирана и они до сих пор соблюдаются.

Как писал NEWS.ru, страны Европы согласились осуществить шаги, от которых зависит возвращение Ирана к исполнению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). В правительстве Исламской Республики сообщили, что европейцы намерены внести $15 млрд в фонд INSTEX. О согласии предоставить Ирану кредит, который позволит стране использовать твёрдую валюту несмотря на рестрикции, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он также предложил президенту Штатов Дональду Трампу позволить Исламской Республике увеличить экспорт нефти до 700 тысяч баррелей в день.