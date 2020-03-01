https://static.news.ru/photo/3d9a977a-5bab-11ea-a6e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Foreign Ministry/twitter.com

Министерство иностранных дел Ирана выпустило специальное заявление, касающееся заключённого накануне, 29 февраля, соглашения между США и движением «Талибан» (признано террористическим и запрещено на территории РФ). Иранский МИД настаивает, что у Вашингтона не было правовых оснований для подобных действий.

Как передаёт Al Arabiya, в заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что Тегеран приветствует инициативы по установлению мира и стабильности в Афганистане. Однако иранские дипломаты считают, что этих целей можно достичь лишь путём переговоров разных сил внутри страны с учётом интересов соседей Афганистана.

29 февраля, как сообщал NEWS.ru, специальный представитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад и заместитель лидера группировки «Талибан» Абдулла Гани Барадар на церемонии в столице Катара Дохе подписали мирное соглашение. Договорённость подразумевает частичный вывод войск Соединённых Штатов и НАТО из Афганистана и прекращение насилия талибами. Также соглашение включает пункт о проведении межафганских переговоров по формированию правительства.