Министерство иностранных дел Ирана выпустило специальное заявление, касающееся заключённого накануне, 29 февраля, соглашения между США и движением «Талибан» (признано террористическим и запрещено на территории РФ). Иранский МИД настаивает, что у Вашингтона не было правовых оснований для подобных действий.
Как
29 февраля, как сообщал NEWS.ru, специальный представитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад и заместитель лидера группировки «Талибан» Абдулла Гани Барадар на церемонии в столице Катара Дохе подписали мирное соглашение. Договорённость подразумевает частичный вывод войск Соединённых Штатов и НАТО из Афганистана и прекращение насилия талибами. Также соглашение включает пункт о проведении межафганских переговоров по формированию правительства.
Добавьте наши новости в избранные источники