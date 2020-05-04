МИД Ирана: США не смогут продлить оружейное эмбарго против Тегерана

https://static.news.ru/photo/7288b974-8de9-11ea-bc05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

США не удастся продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана, действие которого завершится в октябре, считает официальный представитель МИД страны Аббас Мусави.

По его словам, иранская сторона надеется, что данный вопрос не будет поставлен на рассмотрение в СБ ООН, в ином случае Тегеран готов дать ответ.

Вашингтон после собственного выхода хочет уничтожить все достижения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), — отметил он.

Мусави добавил, что Иран поддерживает тесный контакт с другими участниками ядерной сделки, передаёт Young Journalists Club.

Как писал NEWS.ru, ранее официальный представитель иранского правительства Али Рабии заявил, что страны, работающие над разработкой СВПД по ядерной программе Ирана, выступят против продления оружейного эмбарго.