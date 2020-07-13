МИД Ирана: США начали нервничать после доклада ООН о ликвидации Сулеймани

https://static.news.ru/photo/9f0a9286-c5ae-11ea-a3dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/XinHua/Global Look Press

Доклад Организации Объединённых Наций по убийству главы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитное военно-политическое формирование Ирана) — генерала Касема Сулеймани — заставил Соединённые Штаты Америки нервничать, считает руководитель МИД республики Мохаммад Джавад Зариф.

Опубликованный документ доказывает незаконность действий США. Их же резкая реакция показывает, насколько они из-за этого занервничали, — заявил дипломат, комментарий которого распространила гостелерадиокомпания IRIB в своём Telegram-канале.

Накануне независимый специальный докладчик СПЧ ООН по вопросам внесудебных казней Аньес Калламар рассказала, что Белый дом использовал самозащиту как предлог для ликвидации Касема Сулеймани. Она добавила, что существуют риски того, что и другие страны возьмут подобную тактику на вооружение. Она подчеркнула, что государства обязаны теперь также чётко определить, что такое самозащита и насколько эту стратегию можно применять для убийства неугодных.

29 декабря 2019 года ВВС США нанесли ряд ударов по объектам группировки «Катаиб Хезболла» в Сирии и Ираке. По заявлению американских властей, эта организация ответственна за обстрел иракской базы под Киркуком, где двумя днями ранее погиб американский сотрудник из числа гражданских лиц. Сулеймани был убит 3 января 2020 года в международном аэропорту Багдада. В ночь на 8 января Тегеран нанёс удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: по базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

Детали операции по ликвидации командующего силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани можно будет раскрыть через 15–20 лет, заявил бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

При этом он отметил, что целиком и полностью поддерживал решение о ликвидации Сулеймани, но пока не может рассказать о событиях, которые предшествовали операции. Так как эта информация относится к секретной, её разглашение на данный момент, по словам политика, невозможно.

По данным компании NBC, полученным от высокопоставленных сотрудников Белого дома, разговоры о возможной ликвидации командующего «Кудс» велись в администрации с июня 2019 года, когда в Иране был сбит американский военный беспилотник RQ-4. Якобы Болтон и госсекретарь Майк Помпео убеждали президента США Дональда Трампа в ответ на инцидент уничтожить Сулеймани, но глава государства был готов на такие меры «только в случае убийства Ираном американцев».

Как писал NEWS.ru ранее, на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми готовилось покушение. Злоумышленники хотели напасть на политика во время его визита в город Мосул. Премьер лично сообщил о готовящемся покушении. Данные об этом ему передали силовые структуры, которым удалось узнать об этом плане.