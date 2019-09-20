https://static.news.ru/photo/abeccd98-dc39-11e9-9416-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evan Golub/Global Look Press

Вашингтону стоит понять, что санкционная политика США потерпела неудачу. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Дипломат отметил, что в новых санкциях «нет ничего нового — это «старые санкции в новом виде», сообщает РИА Новости .

Накануне Штаты объявили о введении ограничительных мер против Центрального банка и фонда нацразвития Ирана. Вашингтон обвиняет Тегеран в атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Новые меры президент Соединённых Штатов Дональд Трамп назвал «самыми суровыми» за всё время.

Саудовские НПЗ были атакованы в ночь на 14 сентября. На территории завода Saudi Aramco произошёл взрыв, а также были слышны выстрелы. Ответственность за нападения взяли на себя повстанцы-хуситы из Йемена. При этом Вашингтон настаивает, что атаки произвёл Иран.

Как ранее писал News.ru, Трамп одобрил отправку дополнительных военных на Ближний Восток в связи с предполагаемым нападением Ирана на Саудовскую Аравию. Министр обороны США Марк Эспер заявил, что американские войска сил «будут в основном сосредоточены на воздушной и противоракетной обороне».