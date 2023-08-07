МИД Ирана ответил на вопрос о поставках беспилотников в Россию Глава МИД Ирана отверг информацию о поставках оружия в Россию

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иранские стратегические беспилотники большой дальности

Власти Ирана не поставляют России беспилотники или любое другое оружие, заявил на пресс-конференции в Токио глава МИД страны Амир Хосейн Абдоллахиян. По его мнению, которые приводит NHK, именно из-за поставок оружия и боеприпасов из-за рубежа военный конфликт на Украине все еще продолжается. Он отметил, что страны Европы и США снабжают Киев вооружением.

Во время конфликта на Украине мы никогда не поставляли иранские беспилотники или оружие России. Именно поставки оружия Европой и Америкой приводят к дальнейшим разрушениям и бойне, — сказал Абдоллахиян.

При этом он подчеркнул, что Тегеран поддерживает с Москвой теплые партнерские отношения и продолжает сотрудничать в сфере торговли и туризма. Министр отметил, что Россия является «важной соседской страной» для Ирана.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Россия и Иран планируют построить завод на территории РФ по производству беспилотников. По данным журналистов, он сможет производить не менее шести тысяч беспилотников по иранским чертежам. Отмечается, что в начале января в Москву вылетела делегация Ирана высокого уровня, чтобы посетить место для строительства такого предприятия и обсудить детали, необходимые для запуска проекта. Российская сторона эту информацию не комментировала.