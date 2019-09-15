https://static.news.ru/photo/2db8e47e-d78a-11e9-94e7-fa163e074e61_660.jpg Аббас Мусави Фото: Ministry of Foreign Affairs/en.mfa.ir

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что заявления госсекретаря США Майкла Помпео о том, что к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии причастен Тегеран, являются ложью.

По словам официального представителя иранского ведомства Аббаса Мусави, политика американских властей по оказанию «максимального давления», по-видимому, провалилась и поэтому теперь она устремилась в сторону «максимальной лжи», передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Помпео назвал Иран ответственным за атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии. Политик призвал международное сообщество «публично и однозначно осудить нападения».

В свою очередь сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм предложил обсудить удары по нефтяным объектам Ирана как ответ на провокации.