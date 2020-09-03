МИД Ирана осудил перевыпуск карикатур на Мухаммеда в газете Charlie Hebdo

https://static.news.ru/photo/672607b4-de4c-11e9-8345-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде осудил действия французской газеты Charlie Hebdo, которая снова опубликовала карикатуры на пророка Мухаммеда.

Любое неуважение к святому пророку ислама и другим божественным пророкам неприемлемо, — подчеркнул представитель иранского внешнеполитического ведомства.

По его словам, французское издание повторно разместило оскорбительные публикации под предлогом самовыражения. Однако это оскорбило чувства более одного миллиарда мусульман во всём мире.

Саид Хатибзаде напомнил, что «свобода самовыражения является важной ценностью, которую следует использовать для мирного сосуществования людей», передаёт ТАСС.

Новый выпуск Charlie Hebdo посвящён теракту, который произошёл в издании в 2015 году. Он сопровождается словами иллюстратора Лорана Суриссо: «Мы никогда не сдадимся и не подчинимся чужой воле».

Rien de plus Ã ajouter. pic.twitter.com/uxeDz2Mp7K — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) September 3, 2020

7 января 2015 года террористы Саид и Шериф Куаши расстреляли 11 человек в редакции журнала Charlie Hebdo. Накануне издание опубликовало карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда. После трагедии в течение нескольких дней в Париже продолжались теракты, в результате которых погибли шесть человек.

Сами напавшие на редакцию газеты братья Куаши были убиты в ходе операции жандармского спецназа в городе Даммартен-ан-Гоэль, недалеко от Парижа. На предстоящем в Париже судебном процессе перед судьями предстанут 14 обвиняемых. Будут заслушаны многочисленные свидетели.

Как писал NEWS.ru, 7 января президент Франции Эммануэль Макрон почтил память жертв терактов в Париже, которые произошли в январе 2015 года. Ранее власти Франции официально объявили 11 марта национальным Днём памяти жертв терроризма.