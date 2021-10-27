МИД Ирана обвинил США в страданиях афганского народа

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что США несут ответственность за страдания афганского народа на протяжении последних 20 лет. Его слова приводит РИА Новости.

Вашингтон несёт ответственность за страдания афганского народа последние два десятилетия, - сказал министр.

Тем временем, в ООН заявили, что более половины населения Афганистана в течение зимы 2021–2022 годов столкнётся с «кризисным» или «чрезвычайным» уровнем нехватки продовольствия. Негативное влияние на доступ афганцев к пище оказали засуха, вооружённый конфликт, пандемия COVID-19 и экономический кризис.

Ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли заявил о возможном возрождении «Аль-Каиды» в Афганистане. По его прогнозу, это может произойти в период от шести месяцев до трёх лет. С Милли согласился глава Пентагона Ллойд Остин. Он отметил, что террористы ищут неконтролируемые территории, где они могли бы тренироваться.