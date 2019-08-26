https://static.news.ru/photo/65bae2fc-c8a1-11e9-be7f-fa163e074e61_660.jpg Хасан Роухани Фото: Ameer Al Mohmmedaw/dpa/Global Look Press

Встреча президента Ирана Хасана Роухани с американским лидером Дональдом Трампом в настоящее время невозможна, заявил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф.

По его словам, переговоры двух лидеров произойдут только после того, как США начнут исполнять положения ядерной сделки, передаёт IRIB .

Как писал News.ru, ранее советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец и бомбардировщики. В заявлении Болтона говорится, что США разворачивают авианосную ударную группу «Авраам Линкольн» в ответ «на ряд нарастающих тревожных признаков и предупреждений». Он предупредил Иран, что «любое нападение на интересы Соединённых Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой».