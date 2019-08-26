Встреча президента Ирана Хасана Роухани с американским лидером Дональдом Трампом в настоящее время невозможна, заявил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф.
По его словам, переговоры двух лидеров произойдут только после того, как США начнут исполнять положения ядерной сделки, передаёт
Как писал News.ru, ранее советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец и бомбардировщики. В заявлении Болтона говорится, что США разворачивают авианосную ударную группу «Авраам Линкольн» в ответ «на ряд нарастающих тревожных признаков и предупреждений». Он предупредил Иран, что «любое нападение на интересы Соединённых Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой».