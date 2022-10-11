МИД Индонезии подтвердил участие Путина и Зеленского в саммите G20

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/globallookpress.com

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский примут участие в саммите «Большой двадцатки» (G20), заявила на пресс-конференции в Джакарте глава МИД Индонезии Ретно Марсуди, слова которой приводит РИА Новости. Она подчеркнула что министерство «продолжает налаживать связь с главами двух государств в условиях текущей мировой нестабильности».

Ответ на наше приглашение все еще положительный, — сказала Марсуди.

Она добавила, что правительство Индонезии приложило максимум усилий, чтобы все приглашенные страны смогли принять участие в саммите.

До этого посол республики в ОАЭ Хусин Багис сообщил, что Путин и Зеленский согласны приехать на саммит «Большой двадцатки». Он также отметил, что это событие станет первым появлением двух лидеров на одной площадке с момента начала конфликта на Украине.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Путин может встретиться с американским коллегой Джо Байденом на саммите G20, если от США поступит соответствующее предложение. По его словам, пока таких предложений не поступало.