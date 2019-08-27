https://static.news.ru/photo/bbdb2a1a-c8e8-11e9-a0ed-fa163e074e61_660.jpg Субраманиям Джайшанкар Фото: U.S. Department of State/Wikimedia Commons

Глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар считает, что эпоха доминирования Соединённых Штатов Америки в мировых процессах заканчивается.

Сегодня меняется положение США в мире. Раньше эта страна думала, что может доминировать везде, а сегодня таких возможностей нет, — цитирует ТАСС министра иностранных дел, сделавшего заявление на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, мировое господство США завершается из-за появления большего числа государств, которые могут оказывать влияние на международную политику.

Ранее News.ru писал, что президент Франции Эммануэль Макрон, выступая 27 августа на совещании послов республики, заявил, что эпоха западного доминирования в мире заканчивается из-за геополитических изменений. По его словам, доминированию Запада приходит конец из-за укрепления позиций таких держав, как Россия и Китай.