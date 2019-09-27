https://static.news.ru/photo/0ed8138c-e1e3-11e9-aafd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вероника Вишнякова/News.ru

Организатором встречи глав МИДов Грузии и России Давида Залкалиани и Сергея Лаврова на полях Генассамблеи ООН выступила швейцарская сторона. Об этом сказано в заявлении грузинского внешнеполитического ведомства.

Комментарий появился в ответ на заявления в дипломатических кругах о том, что инициатором разговора стал Залкалиани.

Переговоры министров иностранных дел Грузии и России в рамках Генеральной Ассамблеи ООН состоялись при организации Швейцарской Конфедерации. Все остальное является инсинуацией, — цитирует сообщение ТАСС .

Как писал News.ru, Залкалиани и Лавров провели переговоры 25 сентября на полях Генассамблеи ООН. Это был первый прямой дипломатический контакт с 2008 года, когда после признания независимости Южной Осетии и Абхазии Грузия прервала дипломатические отношения с Россией. После этого оппозиционная группа грузинских депутатов вызвала главу МИДа в парламент и потребовала объясниться.