МИД Греции: жертвами стрельбы в Донбассе стали двое этнических греков

Жертвами стрельбы в кафе в Донецкой области на востоке Украины стали два этнических грека. Как сообщает Министерство иностранных дел Греции, виновниками трагедии являются трое военнослужащих ВСУ.

Инцидент произошёл накануне в селе Гранитное Волновахского района. Два человека погибли, ещё двое госпитализированы, стрелявшие задержаны. Один из погибших оказался нацгврадейцем.

Мы выражаем глубочайшую скорбь в связи с внезапной смертью двух соплеменников и тяжёлым ранением ещё двоих человек в селе Гранитное, которое находится недалеко от линии соприкосновения на востоке Украины. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, — говорится в сообщении МИД Греции.

Отмечается, что столкновение произошло на бытовой почве. Также указано, что бойцы ВСУ вступили в конфликт с греками из-за незначительного повода.

Глава МИД Греции Никос Дендиас потребовал телефонного разговора со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, чтобы ещё раз подчеркнуть необходимость защиты греческой общины на Украине.