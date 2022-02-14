МИД Греции: жертвами стрельбы в Донбассе стали двое этнических греков
Александр Чеков
Александр Чеков
15:17, 14 февраля 2022
Фото: GeneralStaff.ua/facebook.com
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Жертвами стрельбы в кафе в Донецкой области на востоке Украины стали два этнических грека. Как сообщает Министерство иностранных дел Греции, виновниками трагедии являются трое военнослужащих ВСУ.
Инцидент произошёл накануне в селе Гранитное Волновахского района. Два человека погибли, ещё двое госпитализированы, стрелявшие задержаны. Один из погибших оказался нацгврадейцем.
Мы выражаем глубочайшую скорбь в связи с внезапной смертью двух соплеменников и тяжёлым ранением ещё двоих человек в селе Гранитное, которое находится недалеко от линии соприкосновения на востоке Украины. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, — говорится в сообщении МИД Греции.
Отмечается, что столкновение произошло на бытовой почве. Также указано, что бойцы ВСУ вступили в конфликт с греками из-за незначительного повода.
Глава МИД Греции Никос Дендиас потребовал телефонного разговора со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, чтобы ещё раз подчеркнуть необходимость защиты греческой общины на Украине.
Ранее сообщалось, что стрелявших военных задержали. В отношении них возбуждено уголовное дело. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения.