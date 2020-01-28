https://static.news.ru/photo/d331f376-420d-11ea-8e98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

План урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной вызывает вопросы, поэтому Германия намерена обсудить его с партнёрами по Евросоюзу. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

По его словам, необходимо разрешить вопросы по вовлечению сторон конфликта в переговорный процесс, а также затронуть темы об отношении инициативы к международно признанным параметрам, сообщает пресс-служба МИД Германии.

Как писал NEWS.ru, глава Белого дома Дональд Трамп представил 28 января план по урегулированию палестино-израильского конфликта. Его разрабатывали в администрации США. «Сделка века» предусматривает, что Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, палестинцы увеличат свою территорию, а Штаты откроют посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме. Дональд Трамп показал карту новых границ Палестины и Израиля. «Сделку века» высоко оценил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он назвал этот день историческим.

Агентство WAFA сообщает, что палестинский лидер Махмуд Аббас провёл переговоры с лидером движения ХАМАС Исмаилом Ханией, который назвал «сделку века» попыткой ликвидировать палестинский национальный проект.