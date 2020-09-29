МИД Германии раскрыл цель приезда Алексиевич

https://static.news.ru/photo/e5cc1b3a-0268-11eb-a4b8-fa163e074e61_660.jpg Светлана Алексиевич Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Министерство иностранных дел Германии рассказало о целях визита в страну Светланы Алексиевич. Белорусская писательница, нобелевский лауреат и член Координационного совета оппозиции приехала в ФРГ в рамках своей литературной работы.

Министерство в курсе, что госпожа Алексиевич на основании собственного решения и в связи со своей литературной работой в очередной раз приехала в Германию. Посольство в Минске оказало ей поддержку в этом, — сообщили РИА Новости в ведомстве.

На вопрос информагентства о возможных встречах представителей МИД, в том числе министра Хайко Мааса, с писательницей в министерстве не ответили.

Об отъезде Алексиевич из Минска стало известно 28 сентября. По словам её помощницы, это никак не связано с уголовным делом против Координационного совета белорусской оппозиции. У писательницы запланирован ряд мероприятий в нескольких европейских странах, в том числе в Швеции и в Италии. До отъезда Алексиевич оставалась единственным членом президиума Координационного совета белорусской оппозиции, находящимся на свободе на территории республики. Остальных либо арестовали, либо вынудили покинуть страну, писал NEWS.ru.