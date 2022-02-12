МИД Германии призвал своих граждан покинуть Украину, если их пребывание в этой стране необязательно, говорится на сайте ведомства. Это связано с возможным военным конфликтом на фоне передвижения российских войск у границ Украины.

Если вы сейчас находитесь на Украине, то учитывайте, необходимо ли ваше пребывание там. Если нет, то выезжайте в краткосрочной перспективе, — говорится в сообщении.

Отмечается, что напряжённость в отношениях между Россией и Украиной в последние дни продолжает расти. В ведомстве напомнили, что рядом с украинской границей идёт передвижение российских воинских частей, потому не исключается вероятность военного конфликта.

Уже более десяти стран призвали своих граждан воздержаться от поездок или немедленно покинуть Украину. Выехать из страны рекомендовали, в частности, Госдеп США, а также МИД Великобритании, Нидерландов, Финляндии, Японии, Южной Кореи и ряда других стран.

Ранее также из-за вероятности военных действий Госдепартамент США приказал части американских дипломатов в Киеве уехать из Украины.

Накануне Politico и Spiegel написали, что вторжение может начаться 16 февраля. Bloomberg назвал датой начала конфликта 15 февраля.